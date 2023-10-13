الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفر الشيخ تنتفض لأجل فلسطين.. إقبال كبير على التبرع بالدم لأهالي غزة

التبرع بالدم
التبرع بالدم

توافد الألاف من أهالي محافظة كفر الشيخ على النقطتين اللتين حددهما التحالف الوطني التنموي من أجل التبرع بالدم لأهالي قطاع غزة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رافعين شعار مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد، مثنين على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

وحدد التحالف الوطني نقطتين للتبرع بالدم هما مسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، واللذان يعدان من أكبر وأشهر المساجد على مستوى المحافظة.

التحالف الوطني: الإقبال كبير ونعمل على التنظيم

وأكد محمد الأطير، عضو التحالف الوطني ومنسق حملة التبرع بالدم في كفرالشيخ، أنهم استقبلوا عددا كبيرا من أهالي المحافظة راغبين في التبرع بالدم لسكان قطاع غزة تلبية لنداء ومبادرة التحالف الوطني التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنهم قد عملوا على تنظيم توافد المتبرعين من خلال عدد من متطوعي التحالف.

فيما أوضحت حنين حاتم، عضو التحالف الوطني ومنسقة حملة التبرع بالدم بدسوق، أن المواطنين بدأوا في التوافد على نقطة التبرع بالدم بشكل ملحوظ وخاصة عقب صلاة الجمعة، وأعمل مع فريقي من المتطوعين من أجل تذليل أي عقبات وأيضا العمل علي جذب المواطنين والتعريف بما نفعله تحت مظلة التحالف الوطني التنموي. 

 

أهالي كفر الشيخ: نشكر الرئيس على دعمه للقضية الفلسطينية

وأكد محمد عبد الله، أحدأهالي كفر الشيخ المتبرعين بالدم، أنه قد جاء استجابة لدعوة التحالف الوطني في إطار دعم سكان قطاع غزة في معاناتهم واحساسا بالمسئولية الوطنية تجاه دعم القضية الفلسطينية التي هي مترسخة في وجدان وقلب كل مصري منذ قديم الأزل وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنها، ويتجسد ذلك فيما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي علي أهالي غزة وأيضا الوقوف بجانبهم في تلك المحنة ومدهم بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية المختلفة.

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فيما أوضحت هدى أبوهلال، ربة منزل بكفر الشيخ متبرعة بالدم لأهالي غزة، أن رؤية الأطفال المصابين في القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة هو ما دفعها إلي ترك منزلها والإستجابة لدعوة التحالف الوطني في التبرع بالدم دعما لقطاع غزة في تلك الهجمات العنيفة الذين يتعرضون لها، مؤكدة أن استهداف الأطفال والنساء في تلك الحرب هو شيئ صعب للغاية.

وأضاف محمد الشرقاوي، أحد أهالي كفر الشيخ المتبرعين بالدم لأهالي غزة، أن الشعب المصري يقف دوما بجانب الشعب الفلسطيني علي مدار التاريخ ومازلنا نكمل هذا النهج والوقوف بجانبه في كل المحن، وأن التحالف الوطني قد التفت لذلك بشكل رائع وعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لسكان القطاع.

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

IMG-20231013-WA0023
IMG-20231013-WA0023
غزة الرئيس السيسي كفر الشيخ فلسطين التبرع بالدم

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