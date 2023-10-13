الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة التحالف الوطنى.. تنظيم حملة للتبرع بالدم فى كفرالشيخ دعمًا لأهالى غزة

متطوعو التحالف الوطني
متطوعو التحالف الوطني بكفرالشيخ

نظم أهالي محافظة كفرالشيخ حملة للتبرع بالدم بعد صلاة الجمعة، دعما لأهالي غزة، ضمن مبادرة التحالف الوطني التنموي للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.

  • حملة التبرع بالدم تتمركز أمام مسجد الاستاد بمدينة كفرالشيخ

وأكد محمد الأطير، عضو التحالف الوطني ومنسق حملة التبرع بالدم في كفرالشيخ، أنهم سيتمركزون أمام مسجد الاستاد بمدينة كفرالشيخ طوال اليوم استقبالا لأهالي كفرالشيخ الراغبين للتبرع بالدم، لافتا إلى أنه وبرفقة عدد من المتطوعين سيعملون على سهولة هذا اليوم وتنظيم توافد المواطنين.

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وأضاف "الأطير"، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، سيتواجد في نقطة التمركز الخاصة بالتبرع بالدم وسيتابع لحظة بلحظة.


- التحالف الوطنى يطلق حملة للتبرع بالدم لصالح سكان قطاع غزة 

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم، تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة"، بمختلف الجامعات المصرية، من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة.

وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

قطاع غزة التبرع بالدم كفر الشيخ التحالف الوطني السيسي

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