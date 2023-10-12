الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 3.1 مليون جنيه، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبدالله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان.

وتضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، "منطقة كفر الشخ، وبيلا وأبو غنيمة"، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600 ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.

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ميكنة خدمات الإدارة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجهًا بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الإلكترونية ودخولها الخدمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موجها بسرعة إنجاز خدمات المواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها، ومراجعة تشغيل منظومة الكاميرات ومنظومة الحماية المدنية.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 14 مركزًا تكنولوجي منتشرة بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة  من خلال تلك المراكز.

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