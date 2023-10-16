توزيع 5250 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه قد تم افتتاح معرض جمعية الأورمان لتوزيع 5250 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية لعدد 525 أسرة مستفيدة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

جاء ذلك بمركز دسوق من بينها قرى ( كفر ابراهيم- شباس الملح- محلة ابو علي- شباس الشهداء-الصافية-عزبة السترى- كفر ابراهيم- حي البدالة- حي الكشلة -عزبة الإبراهيمية )، بحضور عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان كفرالشيخ، وسند أبوكيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ: التوسع في البرامج الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

و قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة االسياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر إحتياجًا.

وفي سياق آخر، شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية؛ لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجانا للمترددين، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهري أغسطس وسبتمبر، 9 قوافل علاج وتم الكشف خلال 9 قوافل على 982 مريضًا.

وأكد درغام، أن القرى والمراكز المستفيدة من القافلة الطبية، قرية كنيسة الصرادوسي، وقرية دمرو سليمان، منشأة علي أغا، وقرية الشراقوة مركز دسوق، وقرية الصوافرة، والفقهاء والسبايعة وأولاد سلامة مركز بلطيم، ومدينة فوه، وقرية أبو دراز مركز فوه، وإجراء تم الكشف، وجميع الأشعات والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان، وكل ذلك تحت مظلة التحالف الوطني