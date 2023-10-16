الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ لدعم الأشقاء في فلسطين

الحملة
الحملة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة كفر الشيخ، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

رئيس جامعة كفر الشيخ: نتضامن إنسانيا مع أهالي قطاع غزة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

حملة التبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ تشهد إقبالا كبيرا

ومن جانبها اشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب طلبة الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي ان الشعب المصري دائمًا هم سند للشعب الفلسطيني.

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نائب محافظ كفر الشيخ يشارك في حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى

و في وقت سابق، أطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم، تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة"، بمختلف الجامعات المصرية، من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة. 

غزة فلسطين التبرع بالدم كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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