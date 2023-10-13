الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يشارك في حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى

نائب المحافظ يتبرع
نائب المحافظ يتبرع بالدم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بمشاركة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والتى يطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع حياة كريمة، لصالح الشعب الفلسطيني،عقب صلاة الجمعة، والتى استقبلت المواطنين من خلال أماكن مراكز التبرع بالدم، أمام مسجد الاستاد الرياضى بمدينة كفرالشيخ، وأمام المسجد الإبراهيمى بمدينة دسوق.

إقبال كبير على حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

وقال نائب محافظ كفرالشيخ، إنه تم إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، من خلال مركزى التبرع بالسيارات المتنقلة بمدينتى كفرالشيخ ودسوق، بمشاركة أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطينى. 

وفى "لفتة إنسانية"،  قام نائب محافظ كفرالشيخ، بالتبرع بالدم، بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة بمسجد الاستاد الرياضى، تضامنًا مع أشقائنا من الشعب الفلسطينى داعيًا المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى في محنته، مؤكدًا أنه واجب وطنى وقومى تجاه أشقائنا الفلسطينيين.

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فيما تتواجد الفرق الطبية لتقى التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد محمد الأطير، عضو التحالف الوطني ومنسق حملة التبرع بالدم في كفرالشيخ،  أنهم قد استقبلوا عدد كبير من أهالي المحافظة راغبين في التبرع بالدم لسكان قطاع غزة تلبية لنداء ومبادرة التحالف الوطني التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنهم قد عملوا علي تنظيم توافد المتبرعين من خلال عدد من متطوعي التحالف.

حيث أكد محمد عبد الله، أحد أهالي كفر الشيخ المتبرعين بالدم، أنه قد جاء استجابة لدعوة التحالف الوطني في إطار دعم سكان قطاع غزة في معاناتهم وإحساسا بالمسئولية الوطنية تجاه دعم القضية الفلسطينية التي هي مترسخة في وجدان وقلب كل مصري منذ قديم الأزل وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنها، ويتجسد ذلك فيما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة وأيضا الوقوف بجانبهم في تلك المحنة ومدهم بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية المختلفة.

كفر الشيخ الشعب الفلسطيني نائب محافظ كفر الشيخ التبرع بالدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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