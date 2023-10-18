بالأعلام والهتافات.. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة كفر الشيخ تضامنًا مع غزة (صور)

خرج آلاف الطلاب من جامعة كفر الشيخ فى مسيرة تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقاءنا الفلسطنيين إلى سيناء، ورفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

ورفع الطلاب عدد من اللافتات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة، وقصف المستشفى المعمداني في غزة الذي أودى بحياة أكثر من 500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وردد الطلاب العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومنها: «يا فلسطين عاشت حرة ليوم الدين»، «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»، «يا أرض القدس يا حبيبة هتعيشي حرة ليوم القيامة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس يوجه رسائل قوية

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

ومن خلال السطور التالية، نبرز أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.