“رياضة كفر الشيخ” تنفذ 25 معسكرا تدريبيا ضمن برنامج سفراء “مشواري”

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، 25 معسكرا تدريبيا ببرنامج سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية بمشاركة 3000 طليع وطليعة، بمراكز الشباب والمعاهد الأزهرية ومدارس المحافظة، والذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتكمين الشباب" ومنظمة "اليونيسف" للنشء، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء.

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بمراكز شباب ومدارس ومعاهد كنيسة الصرادوسي، دسوق، اصلاح شالما، فوه، قبريط، الزعفران، منية المرشد، الساحل قبلى، المناوفه، تيدا، القن، ابشان، قلين،خاطر، بنى بكار، رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة".

وتقام تلك التدريبات، لأعضاء مراكز شباب وطلبة المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إشراف تنفيذى مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، عمرو العتراوي منسق الوزارة.



جدير بالذكر أن المديرية أعدت خطة لتنفيذ 55 معسكر بمراكز الشباب يشارك بكل معسكر 120 متدرب على مدار ثلاثة أيام، مستهدفًا 6480 مستفيد على مستوى المحافظة للمرحلة العمرية من سن 10 حتى 14 سنة، متابعة التنفيذ حسن الدسوقي منسق عام البرنامج بالمديرية.