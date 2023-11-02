الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة كفر الشيخ": غلق وتشميع 48 منشأة طبية مخالفة

وكيلة وزارة الصحة
وكيلة وزارة الصحة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن، حيث تم غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة للقانون.

ونظّم الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مرور شملت جميع مراكز المحافظة في توقيت واحد، وذلك لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق بخصوص المنشآت المخالفة للقانون.

غلق 48 منشأة طبية خاصة مخالفة للقانون

وأسفرت الحملة عن غلق 48 منشأة طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون، وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

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وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملة قد أسفرت أيضًا عن المرور على 173 منشأة طبية خاصة، ووُجِد منها 33 منشأة مخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية تقوم بالدور الرقابي على المنشآت الطبية الغير حكومية وتقوم بإصدار التراخيص لها، وذلك تحت مظلة القانون 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وهذه المنشآت تشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية الخاصة، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، ومحلات النظارات، وغيرها من المنشآت الطبية غير الحكومية.

وشددت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، على أهمية وضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لتلك المنشآت، حيث يعد القطاع الخاص هو الجناح الآخر المكمل للقطاع الصحي الحكومي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع الخاص، ولضمان حصول المواطن على خدمة طبية لائقة ومناسبة للعبء المادي الذي يتحمله في سبيل الوصول للخدمة.

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