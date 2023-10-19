جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية لقرية الناصرية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وبيطرية شاملة إلى قرية الناصرية والقرى المجاورة بمركز الرياض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

قوافل تنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانًا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، وأشرف على قطاع الطب البشري الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلامة عثمان، أستاذ بكلية الطب البيطري، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

وشارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والطب البيطري، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري.

ووجَّه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالًا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1082 حالة من أبناء قرية الناصرية والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما شهدت القافلة البيطرية، إقبالًا كبيرًا من الأهالي ايضًا وتم إجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي 225 حالة باطنة، 110 حالات توليد وتناسليات، 45 حالة جراحة، 146 حالة أمراض معدية، و360 من الدواجن” بإجمالي عدد 886 حالة.