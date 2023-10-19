الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "قادة الغد".. جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى إعداد القيادات الشابة

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ فى ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، بمعهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية للجامعة.

  • الملتقي يهدف إلي زيادة الوعي والتطور والتقدم

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية يهدف إلى زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التي تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومى ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، بجانب عقد العديد من ورش العمل التي تنمي المهارات مثل ورشة عمل مهارات العرض ولغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية الى متحف الحضارة، كما تتضمن فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.

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جامعة كفر الشيخ تُطلق مسيرة تأييد لقرارات الرئيس السيسى الرافضة لتهجير الفلسطينيين


ويعمل معهد إعداد القادة، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي، بالاضافة الى أن هذه البرامج وورش العمل التى ينظمها مشروع اليونسكو الوطنى تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وغيرها من الجوانب التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٣.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ تشهد مظاهرات طلابية من أجل التعبير عن رفض العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وأيضل التعبير عن دعمهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

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