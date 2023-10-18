الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تُطلق مسيرة تأييد لقرارات الرئيس السيسى الرافضة لتهجير الفلسطينيين

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خروج الجامعة فى مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ورفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

  • مسيرة جامعة كفر الشيخ تعلن وقوفها خلف القيادة السياسية

وخرجت المسيرة من جامعة كفر الشيخ، لتعلن وقوفها الكامل خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التى ستدفع، فالأمن القومى المصرى خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصرى أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تأييده موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحًا أن ملايين المصريين خرجوا للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

txt

حملة للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ لدعم الأشقاء في فلسطين

وأعرب عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، لافتا إلى أن هذا التأكيد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم.

كما ثمن "دسوقي" هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأييد ودعم مصر القوي للشعب الفلسطيني، قائلا إنها تعكس أيضا وحدة الشعب المصري في إيمانه بقضية الشعب الفلسطيني وتؤكد على أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

وثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

السيسي فلسطين جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ طلاب جامعة كفر الشيخ

مواد متعلقة

إجراء 2512 عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

مظاهرات حاشدة فى كفرالشيخ دعمًا للرئيس السيسى وموقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ( صور)

مسرح جامعة كفر الشيخ يحصد المركز الثاني بمهرجان مراكز الفنون بالجامعات

إنهاء معاناة 13 عاما.. تعديل الشكل التعاقدي لـ893 متعاقدا في كفر الشيخ

حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

“التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي”.. دورة تدريبية بكفر الشيخ

مصر “الرؤية - الإنجاز”.. ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة

بايدن: اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

قيادي بـ"حماس" يفضح المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير نصف سكان قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية !

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسي إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين