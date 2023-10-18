تحالف الأحزاب المصرية: نفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى

ثمن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبا سياسيا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اندلاع الأزمة يوم 7 أكتوبر ورفضه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما أعلنه بوضوح اليوم خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى وأيضا رفضه عبور الأجانب معبر رفح، وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأخيرا رفضه مقابلة الرئيس الأمريكي بايدن في عمان، ما أدى إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا عقدها اليوم بالأردن.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على سيادة مصر على كامل التراب الوطني بعد مجزرة إسرائيل ضد مستشفى المعمدانى بغزة الذي أودى بحياة ٥٠٠ شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما يعلن تحالف الأحزاب المصرية إدانتهم واستنكارهم الشديد لمجزرة مستشفى المعمداني بغزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل ضد المدنيين، ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية أنه يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ويثمن على بعد نظره وحرصه على الحفاظ على الدولة المصرية وأراضيها، داعمين القوات المسلحة والشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان للمصريين.