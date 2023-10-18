الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 2512 عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

العمليات
العمليات

 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ بقيادة الدكتورة ماجدة جلاله، جمعية الأورمان فى تنفيذ (2512)عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة كفرالشيخ، منذ بدء عمل الجمعية حتى الان من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية بالمحافظة.

 

  • رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من  وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.


وأشار إلى أن  جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة. 
 

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن فى إجراء 53ألف عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.

التضامن كفر الشيخ الأورمان قسطرة القلب القيادة السياسية

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