تحت مظلة تحالف العمل الأهلي.. فحص طبي مجاني لـ1188 مريضا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود جمعية الأورمان بكفرالشيخ في مجال القوافل الطبية خلال أشهر " أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2023 " حيث تم تنظيم 11 قافلة طبية بمراكز "كفرالشيخ، دسوق، سيدى سالم "، حيث تم إجراء الكشف الطبى والأشعة والتحاليل الطبية لـ1188 مريضا وتلقى العلاج بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، على نفقة جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشيدًا بدور جمعية الأورمان في دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

تسيير القوافل للقري الأكثر احتياجا

ومن جهته، قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، إنه جرى تسيير هذه القوافل لتقديم الرعاية الصحية لقرى " عاشور، ابوعليوة الغربية، النجار، ابوعطيه " بمركز سيدي سالم، وقرى "أبوحسن، شهاوي" بمركز دسوق، وقرى "إسحاقة، الشرقي، الكوم، الاخماس، لين، الدوار" بمركز كفرالشيخ.

وفي سياق منفصل، فقد نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية العاقولة بمركز الرياض، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" علي مدار يومين، وقد جاء ذلك بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقد تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 905 مواطنين خلال اليومين.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه أيضا قد تم إجراء 135 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 25 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ517 مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ78 مواطن خلال القافلة.