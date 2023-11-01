الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مسابقة "الأزهر للتهجي" في كفرالشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب منطقة كفرالشيخ الأزهرية، من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024.

وقال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، إن المسابقة سوف تُقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.

تفاصيل المسابقة

وأوضح محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، أن المسابقة سوف تقام وفق التوقيتات الزمنية التالية:

أولًا: التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من 23 / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023.
ثانيًا: البدء في تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 / 11 / 2023م وحتى 14 / 12 / 2023.
ثالثًا: البدء في تصفيات الإدارات التعليمية من 27 / 1 / 2024م وحتى 8 / 2 / 2024.

رابعًا: البدء في تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 / 3 / 2024، وحتى الخميس الموافق 7 / 3 / 2024.

وتأتي المسابقة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تنمية مهارات الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة الحميدة بينهم.

وتجري منطقة كفرالشيخ الأزهرية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج TEA لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية.

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أزهرية كفر الشيخ: بدء فعاليات دورات تنمية مهارات المعلمين والإداريين

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