الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رواد تحيا مصر ".. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ

المبادرة
المبادرة

استضاف مركز شباب برمبال بمحافظة كفر الشيخ  مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لها، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

 تمكين الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتبني الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصرى، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع «ملف تمكين الشباب»على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفًا أن المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية.

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وأقيمت ورش عمل المبادرة بمركز شباب برمبال، بإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، وأدار اللقاء أحمد محروس، من أعضاء "رواد تحيا مصر".

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