جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الكشفي الترويحي "أنت أقوى من المخدرات"

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المهرجان الكشفي الترويحي الأول لجوالي جامعة كفر الشيخ تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة

وأشار إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعيًا الطلاب الي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنيًا التوفيق للطلاب في المهرجان.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تضمنت افتتاح وتحية العلم، العاب كشفيه ترويحية، ختام وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعيه بالحرم الجامعي عن خطر المخدرات وكيفية مواجهتها، حيث أقيمت ندوة "أنت أقوى من المخدرات" بكلية التربية، بحضور الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور أميرة زايد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر الندوة الدكتور سلام العربي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والتى تحدث فيها عن اليات عمل الصندوق، خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، كيفية الاكتشاف المبكر، تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات.