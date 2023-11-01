الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون في المعرض الثانى للكتاب

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي، فى فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتى تستمر حتى الثانى من نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة عادل النكلاوي  مسئول إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

  • تشجيع الطلبة علي الاطلاع علي المصادر المختلفة

حيث أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة طلبة الجامعة فى معرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تهدف إلى تشجيع الطلبة على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى، حيث ان المعرض يأتى فى ضوء التطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية داخل الأكاديمية، بما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التى يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية، والتى تاتي فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والعلمى لدى الدارسين فى كافة المجالات.

txt

«القومية لضمان جودة التعليم» تسلم شهادة اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية لـ «آداب كفر الشيخ»


ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن المعرض يضم العديد من الإصدارات والمطبوعات والمراجع والدوريات العلمية والإنتاج الثقافى المتنوع بمشاركة كل من هيئة البحوث العسكرية وإدارة المطبوعات والنشر ومركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة للإستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية ودار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ومكتبة الأسكندرية وعدد من دور الطباعة والنشر.

معرض الكتاب جامعة كفر الشيخ طلاب كفر الشيخ كفر الشيخ الطباعة والنشر

مواد متعلقة

«القومية لضمان جودة التعليم» تسلم شهادة اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية لـ «آداب كفر الشيخ»

إزالة 14 تعديًا على أراضٍ زراعية بمساحة 2856 مترًا بدسوق فى كفرالشيخ

تفاصيل مسابقة "الأزهر للتهجي" في كفرالشيخ

جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضى لطلاب الكليات

"رواد تحيا مصر ".. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ

حملات نظافة ورفع كفاءة المنتزهات العامة ببيلا في كفر الشيخ

أزهرية كفر الشيخ: بدء فعاليات دورات تنمية مهارات المعلمين والإداريين

“رياضة كفر الشيخ” تنفذ 25 معسكرا تدريبيا ضمن برنامج سفراء “مشواري”

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا