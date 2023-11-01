طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون في المعرض الثانى للكتاب

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي، فى فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتى تستمر حتى الثانى من نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة عادل النكلاوي مسئول إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تشجيع الطلبة علي الاطلاع علي المصادر المختلفة

حيث أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة طلبة الجامعة فى معرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تهدف إلى تشجيع الطلبة على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى، حيث ان المعرض يأتى فى ضوء التطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية داخل الأكاديمية، بما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التى يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية، والتى تاتي فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والعلمى لدى الدارسين فى كافة المجالات.



ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن المعرض يضم العديد من الإصدارات والمطبوعات والمراجع والدوريات العلمية والإنتاج الثقافى المتنوع بمشاركة كل من هيئة البحوث العسكرية وإدارة المطبوعات والنشر ومركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة للإستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية ودار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ومكتبة الأسكندرية وعدد من دور الطباعة والنشر.