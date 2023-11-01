الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«القومية لضمان جودة التعليم» تسلم شهادة اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية لـ «آداب كفر الشيخ»

تسليم الشهادة
تسليم الشهادة

قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتسليم شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرنامج اللغة الانجليزية بكلية الاداب، للدكتور وليد البحيري عميد الكلية، ووكلاءها، وأعضاء هيئة تدريس قسم اللغة الإنجليزية، معبربا عن بالغ سعادته عن حصول برنامج اللغة الإنجليزية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماُ التهنئة لكلية الاداب وجميع القائمين عليها.

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  • رئيس جامعة كفر الشيخ: نواصل تحقيق الإنجازات 
    وأشار دسوقى، إلى أن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات، من خلال حصول كلياتها على الاعتماد الأكاديمي في سبيل تحقيق التطوير المستمر بما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفقًا لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهًا الشكر لكلية الاداب، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

  • وقال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن حصول برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الاداب على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق الكلية  للخطة الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.

  • وهنأ الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب.
جودة التعليم اللغة الإنجليزية كلية الأداب جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ

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