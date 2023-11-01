الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضى لطلاب الكليات

المهرجان الرياضي
المهرجان الرياضي

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بطولة مهرجان النصر الرياضي، في ألعاب "خماسي قدم بنين، رباعيات الكرة الطائرة بنين وبنات، وثلاثيات كرة السلة بنين وبنات، ودارتس بنين وبنات، وتنس الطاولة بنين وبنات" لكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وتنفيذ ومتابعة ياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

المهرجان يهدف لتنمية مهارات الطلبة 
 

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة، وخصوصًا في المجال الرياضي، والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلبة الجامعة.

 

وأكد حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلبة لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، لاستكمال بناء وعى طلبة الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والانتماء للوطن.

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وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلبة وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.


وجاءت نتائج الكليات الفائزة فى مختلف الألعاب التى أقيمت كالتالي: فاز فى المركز الأول فى لعبة قدم خماسي كلية الآداب والمركز الثاني كلية التربية والمركز الثالث كلية الزراعة.

 

وفاز بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة بنين كلية التمريض والمركز الثاني كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الآداب، وفاز بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة طالبات كلية التربية الرياضية والمركز الثاني كلية الآداب والمركز الثالث كلية التربية النوعية.

 

وفي لعبة كرة السله بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثاني كلية الهندسة والمركز الثالث كلية التربية، وفي لعبة كرة السله طالبات فاز بالمركز الأول كلية الهندسة والمركز الثاني كلية الطب البشري والمركز الثالث كلية الآداب، وفي لعبة الدارتس بنين فاز بالمركز الأول كلية التربيه الرياضيه والمركز الثاني كلية الهندسه والمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات.

 

وفاز بالمركز الأول فى لعبة الدراتس طالبات كلية الهندسة والمركز الثاني كلية الزرعة والمركز الثالث كلية الألسن، وفي لعبة تنس الطاولة بنين  فاز بالمركز الأول كلية التمريض والمركز الثانى كلية الهندسة والمركز الثالث كلية الزراعة، وفاز بالمركز الأول فى تنس الطاوله بنات كلية طب الأسنان والمركز الثاني كلية الذكاء الاصطناعي وجاءت فى المركز الثالث كلية الزراعة.

مهرجان النصر الرياضي جامعة كفر الشيخ طلبة كفر الشيخ كفر الشيخ كلية الطب

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