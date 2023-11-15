أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد في جميع المراكز

شهدت محافظة كفر الشيخ هطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، فيما غابت أشعة الشمس منذ الصباح الباكر، وسط حالة من الغيوم الملبد وهو ما أعاق حركة المواطنين نسبيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

اعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات في كفر الشيخ

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

كسح مياه الأمطار أولا بأول في شوارع كفر الشيخ

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

إعلان خطوط ساخنة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين

وقال المحافظ، إنه تم بذل جهود كبيرة لرفع تجمعات الأمطار والتواصل الميدانى مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة وتلقى الإخطارات من المراكز والمدن وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول.