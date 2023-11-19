الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دورة متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج في جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

زار اليوم الأحد وفدُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جامعةَ كفر الشيخ ضمن مبادرات وفعاليات بروتوكول التعاون المشترك بينهما والذي أُبرم في 16 أكتوبر 2023م بمشيخة الأزهر الشريف.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أسامة الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبد الله سلامة - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه، ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية، والدكتور السيد عرفه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه.

وحضر اللقاء لفيف من كوادر الجامعة ومسئوليها في القطاعات والأنشطة المختلفة منهم الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري - أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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"الأزهر العالمي للفتوى" يختتم فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج بكفر الشيخ

وهدفت الزيارة إلى مناقشة أهم أعمال البروتوكول المستقبلية، وترتيب بعض الفعاليات التي يلتقي فيها أعضاء المركز بشباب الجامعة للتحاور معهم وسماعهم وإجابة ما يشغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية، وشملت أيضا وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات عقد دورة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعة.

وبعد اللقاء بدأت أولى فعاليات هذه الدورة، وقد ألقى المحاضرة الافتتاحية بها الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن تستمر الدورة طلية أيام الأسبوع الجاري، وتوضح للشباب والفتيات عددا من المفاهيم الضرورية لاختيار شريك الحياة، وإقامة حياة زوجية سعيدة، وكيفية إدارة الخلاف الأسري، وأهم أساليب التربية الصالحة للأولاد.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف وعدد من الجامعات المصرية بجميع محافظات الجمهورية.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

 

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