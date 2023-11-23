الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تدريب خاص لأطفال التوحد في تنس الطاولة ضمن مبادرة "نتوحد من أجلهم" بكفر الشيخ

التدريب
التدريب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبا خاصا لأطفال التوحد في لعبة تنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة "نتوحد من أجلهم" بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين.

  • تدريبات وأنشطة لأطفال التوحد

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عددًا من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم  ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

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تتجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" وتنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

ومؤخرا، فقد نظم مركز شباب خليج قبلي دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة  بمشاركة ٣٠ عضو من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «برمبال، منية المرشد، معدية مهدي، الدهر ».

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها»، بجانب تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطريقة عمل الجبائر.

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