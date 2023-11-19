الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ

أمطار كفر الشيخ
أمطار كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ أمطاراً غزيرة على كافة الأنحاء اليوم، مما أدى إلى تراكم المياه في الشوارع بسبب الأمطار المتواصلة، وإعاقة حركة المواطنين.

  • توقف حركة الصيد بسبب الطقس

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.

  • كسح مياه الأمطار

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

 

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وشدد على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما أهابت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.
 

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