السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف شارع سعد بدسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه في كفر الشيخ

رصف الشوارع
رصف الشوارع

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رصف شارع سعد بمدينة دسوق والذي يُعد أحد أشهر شوارع المدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 202‪4-2023، والذي يُعد من الشوارع الحيوية والتجارية المهمة بمدينة دسوق.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي في كفرالشيخ.

دسوق كفر الشيخ شارع سعد رصف الشوارع مواصفات الطرق

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