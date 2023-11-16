الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نظافة وتجميل وإنارة.. حملات مكبرة للارتقاء بالمظهر الحضاري لبيلا في كفر الشيخ

شوارع بيلا
شوارع بيلا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين بالمدينة وقري المركز، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، بجانب تمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وواصلت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، أعمال تهذيب الأشجار والنخيل بشوارع وأحياء المدينة، بعد الدفع بفرق العمل بالأماكن المحددة وكذلك المنتزهات لتنسيق الشكل العام لكل الأشجار والنخيل، ورفع كافة المخلفات ونقلها بواسطة فريق العمل بجهاز النظافة بالمدينة.

صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

كما شنت حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وإنارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات، حيث تم تنفيذ الصيانة الدورية وجاري استكمال الطرق الفرعية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقًا لمطالب وإحتياجات ورضا المواطنين.

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تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكلفيات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة استمرار العمل والمجهود المبذول في أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة، لإظهار مركز ومدينة بيلا بالمظهر الحضاري والجمالي.

من جهة أخرى، فقد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، إجراءتها في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية ليل نهار خلال موجات شاملة من ممثلي الأجهزة المعنية والنزول لأرض الواقع وعلي الطبيعة، تنفيذًا لتوجهيات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل معها فورًا.

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، من تنفيذ 10 قرارات إزالة تعدِ علي الأرض الزراعية علي مساحة 12 قيراطا، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

بيلا حملات نظافة كفر الشيخ تجميل الشوارع المظهر الحضاري

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