رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يوجه بالاهتمام بالمعاهد المرشحة للجودة

وجه الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالاهتمام بالمعاهد المرشحة للجودة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشهاوي بمديري المراحل وموجهي عموم المنطقة صباح اليوم السبت، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

وأكد رئيس المنطقة أهمية متابعة المعاهد المرشحة للجودة خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتوفير متطلباتها والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجهها، لتيسير عملية اعتمادها وعدم تأخرها.

انطلاق قوافل لمتابعة المعاهد

فيما انطلقت عدة قوافل ميدانية لمتابعة سير العمل الدراسي بمعاهد الفترة المسائية على مستوى إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتي ترأسها الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ حيث حرص على متابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية بمعاهد الفترة المسائية بمعاهد المنطقة والاهتمام بها، وجاءت تلك الجولات واستهلها رئيس المنطقة بجولة مطولة على حدود الإدارة لمعاهد البحيري الإبتدائي، ومجمع معاهد برية لاصيفر الإعدادي والثانوي بنين، واستهدفت القافلة الثانية معاهد سيدي سالم الاعدادي الثانوي بنين، والعوضي الإبتدائي والإعدادي بنين، وفتيات سيدي سالم الاعدادي، كما توجهت القافلة الثالثة لمعاهد الورق الإعدادي والثانوي بنين، ومجمع فتيات الورق الإعدادي والثانوي، ومعهد الغنام الابتدائي.

وحرصت تلك القوافل على الاطلاع على طرق تحضير المدرسين ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تسلم الكتب الدراسية للطلاب، ومدي الاهتمام بأعمال النظافة بداخل تلك المعاهد، ورصد أي عقبات تواجهها للعمل على حلها على الفور.

هذا ومن جهته، حرص رئيس المنطقة على متابعة نسب حضور الطلاب والعاملين بمعاهد الفترة المسائية، مشيدًا بكثافة تلك النسب بالمعاهد التي تابعها، كما اطلع على نسب التحصيل الدراسي للطلاب محاورًا إياهم لقياس المستوى العلمي لديهم، متابعًا تواجد موجهي الإدارة، كما تفقد حجر الحاسب الآلي والمكتبات والمعامل بهذه المعاهد.