السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفر الشيخ تنصح المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية والطرق السريعة بسبب الطقس

كفر الشيخ
كفر الشيخ

سيطرت الغيوم على سماء محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مع غياب أشعة الشمس منذ الصباح الباكر، وسط توقعات بهطول أمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تغيرات الطقس وسوء الأحوال الجوية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الوضع أولا بأول.

رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة


وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كل رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

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أمطار خفيفة وغيوم وتعليق حركة الصيد فى كفر الشيخ

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل رؤساء المدن والمراكز بضرورة كسح مياه الشوارع أولًا بأول ومتابعة الوضع أولًا بأول على أرض الواقع والعمل على التعامل مع أي طارئ قد يحدث.

امطار غيوم كفر الشيخ طوارئ كفر الشيخ الأحوال الجوية

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