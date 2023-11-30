كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد التسجيل عبر "هنوصلك"

"هنوصلك" شعار اتخدته وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان حملتها الرسمية لإصدار نحو مليون بطاقة الخدمات المتكاملة جديدة ضمن المرحلة الثالثة، من خلال مكاتب التأمين المتنقلة في المحافظات بين القرى والنجوع لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

حملة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "هنوصلك" تستهدف الوصول إلى غير القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حالت ظروفهم المادية أو الصحية من الوصول إلى مكاتب التأهيل، بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع ومتطوعة.

وتعمل الحملة على تسجيل بيانات المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وفحص المستندات وأوراقهم الثبوتية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وبعد تسجيل البيانات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم فحصها ومراجعتها لمعرفة موقف المتقدم ما إذا كان ضمن الفئات المستهدفة والمستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أم لا.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة " بحث"

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

رابط استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

وفي حالة استكمال الإجراءات وتوقيع الكشف الطبي لتحديد درجة الإعاقة ومدى أحقية المواطن في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه، يمكن استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــــــــا.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك نتيجة الفحص الطبي.

إذا لم تظهر النتيجة، ستتلقى إشعارا بذلك.

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