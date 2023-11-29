الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية منذ عدة سنوات على الاهتمام لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم العديد من الخدمات مجانا، لذا يكثر التساؤل عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث أطلقت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، المرحلة الثانية للبطاقات، بشهر أكتوبر الماضي، منوها إلى ضرورة ان تتوافر بالمتقدم لها عدة شروط، ومن أبرزها أن يكون مصابا بإعاقات تكون ذات نوع مُعين.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وترصد "الدستور" في هذه السطور التالية خطوات ‎الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية والرابط، ومزايا كارت الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:-

  1. قم بالدخول على الموقع المخصص وذلك من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام حول بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.
  2. ثم يدخل الشخص المستعلم رقم بطاقة الرقم القومي وذلك في الخانة المخصصة لها على الموقع، بعدها يضغط على أيقونة استعلام.
  3. وبعدها سيظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة في حالة ذوي الإعاقة، إما يكون أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو سوف تظهر موافقة الوزارة تكون على صدور البطاقة، أو أن الطلب مرفوض وذلك بسبب عدم اسيتفاء بعض الشروط.

ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أطلقت حملة «هنوصلك» التي تنتشر في القرى والنجوع بنحو 21 محافظة، من أجل مساعدة أصحاب الإعاقات والمرضى بتسجيل بياناتهم بمكاتب التأهيل المتنقلة، وذلك للتيسير عليهم بدلًا من الذهاب للمديريات والوحدات الاجتماعية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن موقع وزارة الصحة في مصر، لا يزال يستقبل جميع طلبات الراغبين من اجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة، من أجل الاستفادة من مزايا بطاقة الخدمات، التي تتمثل فيما يلي: 

  • «الدمج في المدارس، والحصول على سكن حكومي مناسب، والجمع بين معاشين، والدمج في المعاهد والجامعات، والكشف المجاني بالمستشفيات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية».
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