الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

زاد البحث عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 حيث تعد الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها حصول الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 للتأكد من وصول الدعم للمستحقين له وفقا لحالتهم المرضية.


الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

 

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بإدخال البيانات اللازمة عن الشخص صاحب الإعاقة والضغط على كلمة الاستعلام أو عرض التفاصيل.

وأتاح موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان تحديد موعد ومكان إجراء الفحوص الطبية والحصول على العلاج والأدوية اللازمة لذلك لتسهيل الإجراءات عليهم دون جهد كبير أو إهدار وقت كبير.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

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لينك موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

 

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

تسعى الحكومة إلى تقديم سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل كافة العقبات أمامهم ودمجهم في المجتمع للاستفادة من قدراتهم في الإنتاج والعمل حيث خصصت لهم من خلال من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة مميزات يمنحها لهم القانون المصري ولعل أبرز الفئات المستحقة للبطاقة الخدمة هم:-

مرضى الجذام.

الأشخاص الذين يعانون من القزامة أقل من 140 سم بعد سن البلوغ.

الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.

الأشخاص الذين يعانون من صغر أو كبر حجم الرأس.

الأشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي.

الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي.

الأشخاص الذين يعانون من ضمور العضلات.

الأشخاص الذين يعانون من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأشخاص الذين يعانون من الاعاقات المتعددة.

الأشخاص الذين يعانون من فقد البصر.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

 

مميزات البطاقة الخدمية المتكاملة للمعاقين

هناك عدة مميزات تمنحها البطاقات الخدمية المتكاملة الأشخاص الذين يحملونها من المعاقين وفقا للقانون لعل من أبرزها ما يلي:-

الكشف الطبي المجاني في مستشفيات وزارة الصحة.

إمكانية الجمع بين معاشين.

توفر البطاقة الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات الطبية.

 

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ألوان ودلالات بطاقة الخدمات المتكاملة 

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