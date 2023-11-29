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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالخطوات.. موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تتساءل فئة كبيرة من ذوي الإعاقات  وأسرهم عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ  يعتبر هذا الأمر مهمًا لأصحاب الهمم لأنه يسمح لهم بإجراء الفحوصات الطبية والوظيفية اللازمة والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لهم وبعد الميزات الأسياسية منها ركوب المواصلات العامة دون أي رسوم كما يضمن الحصول على شقة في الاسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 

بعد توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023. تقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت من عدمه، وهناك خطوات يجب اتباعها لمعرفة موعد الكشف الطبي وهي كالتالي:

-الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- اختر قسم "أخبارنا".

-  الضغط على رابط "الكشف الطبي على طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة" عبر هذا الرابـــــــط.

- الضغط على خانة  استعلام.

- ادخال الرقم القومي للمستعلم.

- الضغط على بحث.

-ليظهر موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 

في بيان سابق، أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال 10-14 يومًا، حيث يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة. 

 مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

أوضحت التضامن قائمة بالمزايا التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة لحامليه، وتضمنت القائمة ما يلي:

من هنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وشروط الحجز

توقيع الكشف الطبى على 1539 حالة ضمن قوافل "حياة كريمة" فى أبوقرقاص بالمنيا

رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

- جمع معاشين.

- تخفيضات على المواصلات العامة.

- تعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات.

- دمج في المدارس والجامعات.

- إعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- حصول على سكن حكومي مناسب.

- إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية.

- كشف مجاني في المستشفيات الحكومية.

- إعفاء من المصروفات المدرسية.

المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأشارت وزارة التضامن إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يُمنح لذوي الإعاقة فقط، لمساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، وأنه يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان مختلفة (الأخضر، الأزرق، الأورجواني) حسب درجة الإعاقة.

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