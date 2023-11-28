من هنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وشروط الحجز

من الخدمات المميزة التي تتيحها الدولة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو إمكانية الحصول على سيارات مجهزة خصيصًا لهم مع أعفائهم من مصاريفها من الضرائب والجمارك وللحصول عليها يجب الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لمعرفة نتيجة التقديم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 والشروط الواجب توافرها من أجل إمكانية استكمال اجراءات الحصول على السيارات المعفاة جمركيًا وفق أجراءات الحكومة.

ويسهل موقع المجالس الطبية المتخصصة على الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة امكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لهم لمعرفة نتيجة تقديمهم للحصول على السيارات المجهزة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا .

تظهر صفحة الاستعلام حيث يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم وكلمة المرور التي سجلت بها بياناتك وأوراقك في الموقع

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مع العلم أنه لا يجوز الحجز لإجراء كشف طبي للحصول على سيارات معفاة جمركيًا لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

شروط الحصول على سيارات معفاة جمركيًا للمعاقين

مع العلم أنه يشترط حصول الشخص المعاق على الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون تنفيذ الاجراءات الآتية: