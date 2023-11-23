الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 ضمن موضوعات البحث الرائجة خلال الساعات الماضية، والذي يعد خطوة أساسية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأيضًا معاش تكافل وكرامة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 

وأتاحت وزارة الصحة موقع اليكترونى للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمواطن ذو الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص به للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المتخصصة، 

بالرقم القومي| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي السيارات المجهزة للمعاقين 2023


خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الخطوات للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 والتى تشمل  الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

-  اختر قسم أخبارنا.

- الضغط على أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- الضغط على رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من هنا.

- اختيار الاستعلام ثم سجل الرقم القومي الخاص بك.

- الضغط على كلمة بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

txt

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وموعد ظهوره

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من المزايا التى يتيحها كارت الخدمات المتكاملة وتتمثل فيه…

- يتمتع حامل كارت الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.
- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.
- الإعفاء من الضرائب.
- الحصول على سكن حكومي مناسب.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- الحصول على الخصومات من وسائل النقل  والمواصلات.
- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات  الحكومية أنه معاق.
- الكشف المجاني في المستشفيات.
- الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
- الدمج في المدارس والجامعات.

الكشف الطبي للمعاقين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين نتائج الكشف الطبي للمعاقين مميزات كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة نتيجة الكشف الطبي

مواد متعلقة

رابط فعال للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

موقع وزارة الصحة.. استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين لإثبات الإعاقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

22 مصابًا بتصادم على طريق القاهرة- السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة