لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 ضمن موضوعات البحث الرائجة خلال الساعات الماضية، والذي يعد خطوة أساسية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأيضًا معاش تكافل وكرامة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

وأتاحت وزارة الصحة موقع اليكترونى للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمواطن ذو الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص به للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المتخصصة،



خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الخطوات للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 والتى تشمل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- اختر قسم أخبارنا.

- الضغط على أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- الضغط على رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من هنا.

- اختيار الاستعلام ثم سجل الرقم القومي الخاص بك.

- الضغط على كلمة بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من المزايا التى يتيحها كارت الخدمات المتكاملة وتتمثل فيه…

- يتمتع حامل كارت الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

- الدمج في المدارس والجامعات.