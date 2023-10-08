رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وموعد ظهوره

توقيع الكشف الطبي للمعاقين خطوة أساسية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ومنها الحصول على مميزات هذا الكارت ومنها سيارة المعاقين، ووفرت وزارة الصحة رابط مخصص لإجراء الكشف الطبي للمعاقين وتوفير الاستعلام عن النتيجة، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل رابط الاستعلام عن حجز كشف طبي للمعاقين والنتيجة.

ازاي احجز كشف طبي للمعاقين؟

يمكنك حجز كشف طبي للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة المصرية، أو تستطيع الضغط على الرابط التالي مباشرة من هنا.

ثم الضغط على حجز سيارات المعاقين، وبعدها اضغط على حجز كشف طبي للمعاقين، وستظهر أمامك استمارة، إملأ البيانات الموجودة بداخلها كاملة، وتضم « يجب كتابة البيانات الشخصية وانتظار رساله على الموبايل لاستكمال إجراءات الحجز وهي الرقم القومي - رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الاسم رباعي - تاريخ الميلاد - النوع - الحالة الاجتماعية - العنوان - الوظيفة، ورقم التليفون»، ويجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله بموعد ومكان الكشف، ثم تحديد نوع الإعاقة، والجمرك المطلوب».

فى حالة كان الراغب في حجز كشف طبي للمعاقين القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضى يتم كتابة بيانات ولى الأمر/ الوصى ورقمه القومى، وصفته لطالب حجز كشف طبي للمعاقين.

نتيجة الكشف الطبي للمع اقين بعد كام يوم؟

يستطيع الراغبون في الحصول على سيارة المعاقين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي وكلمة السر، والضغط على استعلام فتظهر نتية الكشف الطبي للمعاقين.

وينتظر الراغبون في الحصول على سيارة المعاقين نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لتكون بعد 10 إلى 14 يوم من وقت إجراء الكشف الطبي.

رقم الخط الساخن للمعاقين

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قنوات يستطيع من خلالها المعاقين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ومنها رقم الخط الساخن للمعاقين، وهو حسب بيان الوزارة 15044.

ومن خلال رقم الخط الساخن للمعاقين تستطيع التظلم على نتيجة حجز كشف طبي للمعاقين لتحديد موعد جديد للكشف.