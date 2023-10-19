رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للسيارات المعفاة من الضرائب والجمارك

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الراغبين في الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الميسرة لهذه الإجراءات الخاصة بالحصول على السيارات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الذين يسرت لهم الدولة كافة السبل لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الخاصة بهم بكل سهولة وفي ظل رؤيو الدولة لتطوير قدرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عن طريق رابط المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان الموجود هنا.

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم.

كتابة كلمة المرور التي سجلها في حسابه ع الموقع.

الضغط على كلمة بحث.

شروط الحصول على سيارة معفاة جمركيًا للمعاقين

يكون دور الكشف الطبي للمعاقين والذي يتم الاستعلام عن نتيجته بعد التقديم تحديد التالي:-

ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بحيث لا تمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات.

ألا تكون هذه الإعاقة طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة.

ألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار.

توفر شرط القيادة بأمان لنفسه وللغير.

سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

وفي حالة توفرت الشروط السابقة يكون للشخص المعاق إمكانية الحصول على السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تتناسب وحالته الصحية، على أن تكون السيارة من النوع الصغير بحيث لا تزيد قوة محركها عن 4 سلندر ولا تزيد سعة المحرك عن 1500 سم3.

كذلك أن يقود المعوق السيارة بنفسه، ويجب تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يحدد نوع الإصابة ومدى إحتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب والذي يتم بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب.

وأخيرًا يقدم الشخص المعاق بحث اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.