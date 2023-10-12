الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة

الكشف الطبي
الكشف الطبي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط  بهذا الأمر.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة  

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة لذوي الإعاقة يجب اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.smcegy.com/

الضغط على  أيقونة نتيجة الكشف الطبي.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

الضغط على كلمة دخول.

في نهاية الخطوات تظهر  نتيجة الكشف الطبي.

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة:

شروط الحصول على سيارة مجهزة لذوي الإعاقة:

تم وضع عدة شروط لكي يتمكن المواطن من ذوي الإعاقة الحصول على سيارة مدعمة طبيًا وهي كالتالي:

-ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عامًا.

- أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

- ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

- يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

- إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.

- وأكدت وزارة الصحة على ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين ورابط الاستعلام عنها

يذكر أن  وزارة الصحة قد قدمت مناشدة المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على سيارات المعاقين 2023، بضرورة الالتزام بكافة الخطوات المطلوبة للتقديم الإلكتروني  بشكل صحيح لتفادي حدوث أي خطأ على الموقع أثناء التسجيل.

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