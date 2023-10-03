8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالسيدة زينب

تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف ملابسات حريق شب في عقار مكون من أربع طوابق بشارع زين العابدين بمنطقة السيدة زينب.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل بيت سكنى، ونشب الحريق في الدور الأرضى ووصل إلى الطابق الثالث في شارع زين العابدين بالسيدة زينب.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وجارٍ السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.