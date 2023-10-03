ندب الأدلة الجنائية واستدعاء شهود العيان وملاك المحلات فى حريق سوق السيدة زينب

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في نشوب حريق شب في سوق تجارية مما تسبب في خسائر فادحة خلف مسجد السيدة، وقررت ندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وتقدير الخسائر والكشف عن ملابسات وأسباب الحادث.

استدعاء شهود العيان وملاك المحلات والباكيات

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان وملاك المحلات والباكيات التي احترقت في الحريق لحصر الخسائر والتلفيات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.