الخميس 04 يناير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من ذوي الإعاقات عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والخطوات، وذلك لأهمية هذا الكشف في تحديد مدى استحقاقهم للحصول على الكارت والاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة لهم.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي 

وتستعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 والرابط.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي يمكن إتباعها من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  2. اختيار قسم أخبارنا.
  3. الضغط على رابط «الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»، أو يمكن الدخول مباشرًة من هنا.
  4. اختيار استعلام.
  5. إدخال الرقم القومي.
  6. الضغط بحث.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن نتيجة الكشف الطبي تظهر خلال 14-10 أيام من إجراء الكشف.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة لا يُمنح إلا لذوي الإعاقة فقط، وذلك لضمان حصولهم على المزايا والخدمات التي أقرها القانون لهم.

مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقات، والتي تشمل:

كارت الخدمات المتكاملة.. مزايا وخطوات الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي

استلم كارتك.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي؟

  • إمكانية الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (سيارات المعاقين).
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصروفات المدرسية.

فى النهاية، يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تسجيل جميع البيانات للشخص المستفيد مثل موعد الكشف الطبي في اللجنة الطبية التبع لها، وموعد استلام التقرير النهائى والبصمة على القرار.

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