الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين ذوي الإعاقة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، والذي يمنحه القانون لهم لتوفير حياة كريمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المتخصصة، باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  2. اختيار قسم أخبارنا.
  3. الضغط على أيقونة «الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة».
  4. الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ «الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة».
  5. اختيار «الاستعلام» ثم إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  6. الضغط على كلمة «بحث» لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

من هم مستحقي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لمساعدتهم في الحصول على المزايا والخدمات التي أقرها القانون الخاص بتلك الفئة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن حالات الإعاقات الشديدة، يجب عليها التوجه إلى أقرب مكتب خاص بالتأهيل مباشرة وبصحبتها تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، ثم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. ومميزات الكارت

كارت الخدمات المتكاملة.. مزايا وخطوات الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالمحالس الطبية المتخصصة

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

يحصل صاحب كارت الخدمات المتكاملة على العديد من المزايا، منها:

  • الجمع بين معاشين.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
  • الكشف المجاني في المستشفيات.
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
  • الإعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي.

فى النهاية، يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تسجيل جميع البيانات للشخص المستفيد مثل موعد الكشف الطبي في اللجنة الطبية التبع لها، وموعد استلام التقرير النهائى والبصمة على القرار.

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رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

رابط فعال للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

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