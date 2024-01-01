رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. ومميزات الكارت

تتصاعدة حدة البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك نظرا لأهميتها للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية حيث تعد الوثيقة الوحيدة المعتمدة من الدولة للحصول على كافة المميزات التي يمنحها لهم القانون المصري رقم 10 لسنة 2018.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة خطوات عمل وانتهاء كارت الخدمات للمعاقين من كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال هذه الخطوات الإلكترونية:-

الخطوة 1: الدخول عبر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة.

الخطوة 3: إدخال بيانات الراغب في الحصول على البطاقة بدقة.

الخطوة 4: الضغط على كلمة بحث.

الخطوة 5: ظهور نتيجة البحث الراغب فيها المستعلم وكافة تفاصيل البطاقة.

في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد لإجراء كشف طبي لفحص الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لوضع تقرير طبي مفصل عن حالته المرضية ودرجة ونوع الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن حصر مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي يكفلها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يلي:-

إمكانية الجمع بين معاشين.

خصومات على قيمة تذكرة وسائل المواصلات الجماعية.

التعيين في الوظائف الحكومية والشركات الخاصة بنسب 5%.

الدمج في المدارس والجامعات.

الإعفاء من رسوم الجمرك على كافة الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

تسب من شقق الاسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الاسكان.

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية وتلقي العلاج اللازمة بالمجان.

الإعفاء من المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية فقط.

أنواع الاعاقات المسموح لهم باستخراج كارت خدمات متكاملة

1- الإعاقة البصرية لضعاف البصر أقل من 6/18 بالنظارة.

2- الإعاقة السمعية بدءا من 55 إلى 70 ديسبيل في الأذن الأفضل.

3 - تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 52:69.

4 - شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

5- ضمور العضلات البسيط.

6- تيبس المفاصل.

7 - إصابات وتشوهات العمود الفقري.

8 - تبر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

9 - الشلل الدماغي البسيط.

10 - خلل بالأعصاب الطرفية.

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