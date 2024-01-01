الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

مسابقة التربية والتعليم 2024 من أكثر عمليات البحث عن المنصات الإلكترونية مؤخرًا من قبل مئات الألاف من خريجي كليات التربية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التعيينات الجديد ضمن المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم لتعيين معلمين مساعدين للفصل ومعلمين مساعدين للمادة في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن المتقدم ومؤهله الدراسي وسنة التخرج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعيين سيتم للمتقدمين في محيط العنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي بالمحافظة التي يقيم فيها وليس بطريقة عشوائية وذلك عقب اجتياز المتقدم كافة الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها واجتياز فترة التدريب المقررة.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. وعدد الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة

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المؤهلات المطلوبة في مسابقة تعيين 150 ألف معلم 2024

وأوضح إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 لسد احتياجات المدارس الحكومية هذا العام 2023-2024 حيث يتم تعيين محو 11 ألف و114 معلم مساعد فصل و18 و886 معلم مساعد مادة هى كما يلي:-

  • الحاصلين على بكالوريوس التربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية (معلم فصل).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية النوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية النوعية (معلم فصل).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية الأزهر.
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية شعبة رياض الأطفال. 
  • الحاصلين على ليسانس الآداب.
  • الحاصلين على ليسانس لغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة

موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

شروط التعيين في مسابقة تعيينات التربية والتعليم الجديدة 2024

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما نت تاريخ نشر الإعلان.
  • احتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • الحصول على تقدير عام مقبول.
  • اجتياز امتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
  • أن يكون حسن السمعة.
  • ألا يكون قد فصل من أحد الوظائف الحكومية.

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موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم 

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