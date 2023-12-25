الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

موقع وزارة التربية
موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس في مصر.

 

موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

يتصدَّر موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ منصات البحث المُختلفة وخاصة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل، ضمن سلسلة خدمية نقدّمها على مدار الساعة لقرائنا وزوارنا من جميع أنحاء مصر.

 

موقع وزارة التربية والتعليم

ويُتيح موقع وزارة التربية والتعليم رابط بيانات التلميذ، الذي يتضمّن تعديل وتحديث بيانات الطالب فى جميع المراحل التعليمية وطباعة استمارة التلميذ، وغيرها.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل والشكاوى

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وتتيح وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الالكترونية خدمات عديدة ومنها استمارة بيانات التلميذ لذلك ننشر لكم تسجيل استمارة بيانات التلميذ وذلك للطلاب المقيدين بوزارة التربية والتعليم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط وخطوات الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

الخطوة الأولى: يتوجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية: يلزم عليك الضغط على زر خدمات بيانات الطالب، الذي يوجد أمامك ضمن الخيارات المتوفرة.

الخطوة الثالثة: يتوجب عليك تسجيل كافة البيانات اللازمة للدخول بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

الخطوة الأخيرة: يلزم عليك كتابة كلمة المرور بشكل صحيح ودقيق في المكان المخصص لها، ومن ثم التسجيل.

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

كل مايتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تتعلق ببيانات التلاميذ المقيدين في المدارس التابعة للوزارة.

  • نقل الطلاب من مرحلة إلى أخرى وتسجيلهم.
  • عمل الأبحاث الاجتماعية لمساعدتهم.
  • تقديم الخطابات إلى المديريات التعليمية.
  • التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي.
  • إضافة أسماء الطلاب بالصف الأول الابتدائي.
  • نقل الطلاب من الصف السادس الابتدائي إلي الصف الأول الإعدادي، ومن الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي.
  • التعرف على أعداد الفصول وطباعة قوائم  الفصول.
  • عملية النقل من مدرسة إلى أخرى.

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