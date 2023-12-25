المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط التقديم بعد تعديل السن

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 محور اهتمام الملايين من الخريجي كليات التربية الراغبين في الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلهم الدراسي من كافة محافظات الجمهورية حاليا، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم اعلى وظيفة معلم مساعد فصل ومعلم مساعد مادة.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 خلال الإعلان الذي أصدره خلال الأسبوع الماضي للراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها بكافة محافظات الجمهورية لسد عجز المدارس خلال العام الداسي الحالي 2023-2024 الابتدائي والإعدادي والثانوي وهى كما يلي:-

1 - الحاصلون على بكالوريوس التربية تعليم أساسي.

2 - الحاصلون على ليسانس آداب.

3 - الحاصلون على بكالوريوس التربية أزهر.

4 - الحاصلون على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار علوم.

5 - الحاصلون على بكالوريوس التربية النوعية رياض أطفال.

عدد الوظائف الشاغرة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تستهدف مسابقة التربية والتعليم 2024 تعيين نحو 11 ألف و114 معلم مساعد فصل و18 ألف و886 معلم مساعد مادة خلال شهر يناير الجاري 2024 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لسد اجتياجات المدارس في كافة محافظات الجمهورية للنهوض بالعلمية التعليمية وفقا للخطة التي تم وضعها لتحسين مستوى طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في مصر.

ويمكن التقديم للمسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الراغب في التعيين ومؤهلة الدراسي وسنة التخرج والمؤهلات التي حصل عليها من الدراسات العليا.

شروط التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

نلخص الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم وهى كما يلي:-

إلا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم للمسابقة محمود السيرة وحسن السمعة.

اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظائف.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل الإقامة.

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