السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

المعلمين الجدد
المعلمين الجدد

تصدر السؤال عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك يُجيب "الدستور" على ذلك السؤال خلال التقرير التالي. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

1-الدخول على هنا

2- الضغط على أيقونة "استعلام".

3- إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

4- الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2023.

الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم «السنة الأولى» الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه يمكن الاستعلام عن أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة 30 الف معلم وذلك عبر الرابط التالي (للدخول اضغط هنا

الأوراق المطلوبة لاستلام المعلمين الجدد العمل 2023

1- فيش وتشبيه.

2- شهادة الميلاد.

3- أصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين.

4- شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات.

5- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

6- شهادة اجتياز الاختبار البدني.

7- الاستعلام الأمني.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في منشور له من خلال الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، عن ظهور نتيجة مسابقة لشغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ضمن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن يوم 17 أكتوبر 2023 نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من 8 محافظات، هي: «كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والوادي الجديد».

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