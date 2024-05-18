السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يتزعمهم أجنبي.. حبس عصابة النصابين في حلوان 4 أيام

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس  تشكيلا عصابيا مكون من 4 متهمين يتزعمه أجنبي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في حلوان.

وكان قد أقر المتهمون أمام جهات التحقيق، بممارستهم نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بثمن بخس.

وكشف المتهمون أنهم يقومون بالتواصل مع الضحايا عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والإستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالي لهما، ولدى تقابلهم قاموا بالإستيلاء على تلك المبالغ من المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي النصب والاحتيال مديرية امن القاهرة عصابة أجتبية

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