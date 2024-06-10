الإثنين 10 يونيو 2024
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حبس المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة داخل مشتل بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة عن تفاصيل واقعة اغتصاب سيدة وتصويرها عارية، حيث تبين من التحقيقات أن ثلاثة متهمين اختطفوا عاملة في جمع البلاستيك وحاولوا الاعتداء عليها تحت كوبري في منطقة بطن البقر، وتصويرها بهاتف أحدهم، ولكنها استنجدت المجنى عليها  بأحد المارة مما دفعهم لتركها لاحقًا.

وأفادت التحقيقات، أن المجنى عليها فوجئت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطرها للذهاب إلى مشتل في منطقة الملك الصالح، حيث وجدت المتهمين الآخرين، وتناوبوا على اغتصابها بالقوة.

بدأ الحادث عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر القديمة من القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

محكمة جنوب القاهرة اغتصاب فتاة داخل مشتل مصر القديمة نيابة مصر القديمة

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