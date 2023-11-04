محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 207 حالة تعد على الأراضي الزراعية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وذلك من خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق قرى مركز بنها وطوخ بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تنفيذ إزالة عدد (١٦) حالة على مساحة إجمالية (٤١٥٠م٢) تنوعت ما بين مباني بالطوب السويسي ومعارض سيارات على الطريق الزراعي وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، من بينهم عدد (١١) حالة تعد على أراضي زراعية وحرم الطريق على مساحة (٢٩٧٥م٢)، بطريق مصر إسكندرية الزراعي نطاق مدينة طوخ، جميعهم معارض سيارات وتمت إزالة الحالات بالكامل.

وأضاف المحافظ، أنه تم تحرير محاضر تشوين وتبوير للمتعدين، مؤكدا أنه تم إزلة عدد (١) حالة بناء مخالف على أرض زراعية صادر لها قرار إزاله على مساحة ٢٠٠م٢ عباره عن دور أرضي+ دور أول علوي+عمدان الدور الثالث بقرية كفر عطا الله مركز بنها، هذا وأثناء المرور لموقع الإزالة تم التحفظ على سيارتين نقل (تريلا وقلاب) ومصادرة حمولتهما إحداهم محملة بـ ١٠،٠٠٠طوبه سويسي (أبيض) التي تستخدم في البناء على الأراضي الزراعية بقرية نقباس مركز بنها.

وأوضح أن أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أربعة أيام من إزالة عدد (207) حالة على مساحة (11 فدانا و39 قيراط و7 سهم ) وعدد (٢حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م٢) وتم تحرير 105 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.



ووجه "الهجان" رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف على ضرورة استمرار التنسيق الدائِم بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات من عليها، من خلال المرور الميداني منعًا لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أيًا كان نوعها في هذا الشأن، وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وشدد المحافظ، على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيراّ إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات زراعية أو بنائية وكافة صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأعلنت محافظة عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤)